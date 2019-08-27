İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ndeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı.