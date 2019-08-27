İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ndeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı.
İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı
27.08.2019 - 19:33 | Son Güncelleme: 27.08.2019 - 19:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : taksi ücretlerine zam,taksi zam 2019,
646690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/646690.aspx
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