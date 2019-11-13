Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en prestijli hava yollarının ikram menülerini Türk ürünleri süslüyor. Son olarak Türkiye’nin önde gelen meyve suyu markası Dimes, Çin’in en güçlü büyüyen hava yolu şirketi China Eastern Airlines’ın tercihi oldu. Yılda 110 milyonu aşkın yolcu ile dünyanın en büyük 10 hava yolu firmasından biri olan China Eastern Airways, First Class ve Business Class yolcularına Dimes marka meve suyu ikram edecek. 5 yıl olarak öngörülen iş birliği uyarınca, Dimes ürünleri China Eastern Airways’in online kataloğunda da satışa sunulacak. Bu iş birliği, Türkiye - Çin Halk Cumhuriyeti ekonomik ilişkilerinde önemli bir adım olarak gösteriliyor.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Çin devlet televizyonu CCTV’ye konuşan Dimes Genel Müdürü Ozan Diren “Ürünlerimizle, dünya havacılığının önde gelen markalarından birinin misafirlerine sunduğu uçuş deneyiminin bir parçası olacağız. Ülkemizin bereketli topraklarının ve tarım üreticilerinin emeğinin meyvesini, katma değerli ürünlere dönüştürmekten kastımız tam olarak budur. İş birliğimiz, Dimes için olduğu kadar ülkemiz ekonomisi açısından da büyük ve önemli bir adım olma özelliği taşıyor” dedi. China Eastern Air Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Parti Liderlik Grubu Sekreteri Liu Shaoyong da yaptıkları araştırmalar sonucu Türkiye’yi ve Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir üreticisi olan Dimes’i seçtiklerini ifade etti.

İMZALAR ATILDI

Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, iş birliği anlaşmasını, China Eastern Airlines (CEA) özel davetlisi olarak gittiği Çin’in Şanhay kentinde imzaladı. T.C. Dışişleri Bakanlığı Şanhay Başkonsolosu Sabri Tunç Angılı’nın katılımı ile düzenlenen imza törenine, China Eastern Airlines (CEA) Genel Müdürü Li Yang Ming ve Genel Müdür Yardımcısı Tian Niu Wen ile DİMES Satış Direktörü Selim Can Devrim de katıldılar. Törende ayrıca, China Eastern Aviation Import & Export Corporation Genel Müdürü Zhang Hong da hazır bulundu.