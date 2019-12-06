Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atik, mağaza sayılarını da 100’ü yurt içinde 100’ü de yurt dışında olmak üzere iki yılda toplam 200’e çıkaracaklarını bildirdi. AVVA’nın nicelikten çok niteliğe ve kârlılık odaklı büyümeye odaklandığını vurgulayan Atik, “Murat Boz ile iki yıldır marka - şöhret iş birliğinin çok başarılı bir örneğini sergiliyoruz. Bu iş birliğinin de katkısıyla 2019 AVVA açısından çok başarılı geçti. Yıl sonunda yurt içinde 90, yurt dışında 50 mağazaya ulaşacağız. Bu yıl ciroda yüzde 50’nin üzerinde artış bekliyoruz. Ciromuzun yüzde 20’den fazlasının e-Ticaretten geldiğinin altını çizmek istiyorum. Murat Boz ile devam edeceğimiz 2020’de de en az yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. Önümüzdeki iki yılın sonunda 100’ü yurt içinde, 100’ü de yurt dışında olmak üzere mağaza sayımızı toplamda 200’e ulaştıracağız. Biz mağaza sayısından daha çok ne kadar müşteriye ulaştığımıza bakıyoruz. Sınırlarımızın ötesinde ise fırsatları kollamaya devam edeceğiz” dedi.