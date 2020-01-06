Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mobil haberleşme altyapısını millî teknoloji ile yaygınlaştırmak için yatırımlarını sürdürüyor. Nüfusu az ve GSM altyapısı düşük bölgelerde başlatılan mobil haberleşme yatırımlarına, yerli baz istasyonu ULAK damga vurdu. İki fazda uygulanan proje kapsamında kurulan baz istasyonlarının yüzde 40’ında ULAK kullanıldı. İlk aşamada bin 648 yerleşim yerinde 4.5G kapsama alınırken, ikinci aşamada bu sayıya 773 yerleşim yeri daha eklendi. Ülkenin dört bir yanındaki 2 bin 421 yerleşim yerinde ULAK kullanılır hâle geldi. 2020 yılı içerisinde ise bin 500 yerleşim yerine daha haberleşme altyapısı hizmeti götürülmesi için çalışmalar sürüyor. Böylece millî baz istasyonunun tercih edildiği yerleşim yeri sayısı 4 bine yaklaşacak.