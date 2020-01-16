Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moritz, kişisel yatırım fonu Crankstart aracılığıyla 25 milyon dolar yatırım yaparken Brezilya ve Türkiye’den bazı yatırımcılar 13 milyon dolarlık ek fon sağladı. Michael Moritz, Getir’in iş modelini ‘Taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumu’na benzetirken Getir Kurucusu Nazım Salur aldıkları bu yatırımla yeni pazarlara açılacaklarını belirterek “İlk hedefimiz Sao Paulo, Paris ve Mexico City” dedi. Seri A turunun gerçekleşmesini sağlayan Londra bazlı Numis Securities CEO’su Alex Ham da Getir’e ilişkin görüşlerini Financial Times’a şöyle paylaştı: Getir’e olan dış ilginin Türkiye pazarına biraz ışık tutacağını umut ediyorum. Türkiye’de 20 tane daha Getir olmadığını bilsem de süper yetenekli bazı girişimcilerin ve gerçekten ilginç işlerin olduğunu biliyorum.

Öte yandan Getir, 100 milyon dolarlık yeni bir fon için görüşme ve çalışmalara başladı.