Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Elazığ ve Malatya’da bulunan çiftçilerin tarımsal destek ödemelerini bugün yapacaklarını açıkladı.
Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
27.01.2020 - 13:33 | Son Güncelleme: 27.01.2020 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Elazığ ve Malatya’da bulunan çiftçilerin tarımsal destek ödemelerini bugün yapacaklarını açıkladı.
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677654 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/677654.aspx
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