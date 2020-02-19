Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu konuda yapılan çalışmalar, gıdaların işlenmesi ve tüketime hazır hâle getirilmesinin, değerini de artırdığını ortaya koydu. En çarpıcı örnek ise patatesten... Patates ihracatının taze olarak yapılması yerine, dondurulmuş ve işlenmiş ürün olarak teşvik edilmesi ve yönlendirilmesinin, üretici açısından büyük fayda sağlayacağı belirtiliyor. Dünya ticaretine konu dondurulmuş patatesin tonunda ortalama fiyat 911 dolar iken, taze patateste bu rakam 309 dolar seviyesinde seyrediyor. Bu arada geçen yıl yaşanan fiyat artışına bağlı olarak, üreticilerin patatese yönelimi yüksek oldu. İklimin de elverişliliği nedeniyle verimli bir sezon yaşandı. 71 ilde 5 milyon ton patates üretimi gerekleştirildi. Bakanlık, ihracat nedeniyle Türkiye’de arz açığı oluşmaması, dış talebin iç piyasa fiyatlarını etkilememesi amacıyla, ocak ayında patates ve soğan ihracatını ön izne bağlamıştı.