Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi”nde ilk kura çekimleri başlıyor. Türkiye’nin 81 ilinde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak, kira öder gibi ödeme imkânı bulunan 221 projeden ilki için kuralar İzmir’de 24 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Söz konusu projelerden ev sahibi olmak isteyenler için başvuru süreci 16 Aralık 2019’da başlamış, 15 Ocak 2020 tarihinde sona ermiş ve 1 milyon 211 bin 518 kişi başvuru yapmıştı. Depreme dayanıklı, yatay mimari anlayışıyla planlanan konutlar, e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankalar aracılığıyla başvuru kabul edilmiş, yapılacak 100 bin konutun 10 katının üzerinde başvuru olduğundan hak sahiplerinin kura çekimiyle belirlenmesine karar verilmişti.



240 AY SABİT TAKSİT

Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. Konutlar, yatay mimari anlayışıyla 2+1 brüt 75 ve 85, 3+1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek.

Türkiye genelindeki proje kapsamında, vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek. Öte yandan bütün kura tarihlerine TOKİ’nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.



İstanbul’da 37 kat talep

∂ İstanbul’da yapılacak 10 bin konut için 375 bin 853 kişi başvurdu. Kuralar, projelerin gerçekleşeceği bölgelerde olmak üzere, 3 ayrı tarihte yapılacak.

¥ Tuzla’da 5 bin 750 konut için 117 bin 650 kişi arasından 16 Mart 2020 Pazartesi günü kura çekilecek.

¥ Arnavutköy’deki 3 bin 750 konut için 18 Mart 2020’de kura çekimi var.

¥ Başakşehir’deki 500 konut için kura çekimi de 20 Mart 2020’de.



İşte diğer kura tarihleri

Bursa Yıldırım 9 Mart

Gaziantep Şahinbey 30 Mart

Diyarbakır Yenişehir 2 Nisan

Batman Merkez 3 Nisan

Adana Sarıçam 27 Mart

Trabzon Merkez 7 Mayıs

Konya Selçuklu 5 Mart

Sakarya Adapazarı 10 Mart

Kocaeli İzmit 11 Mart

Antalya Merkez 25 Mart

Şanlıurfa Eyyübüye 1 Nisan

Şanlıurfa Karaköprü 1 Nisan

Van Erciş 9 Nisan

Elâzığ 14 Nisan

Malatya 15-16 Nisan

Samsun İlkadım 30 Nisan

Samsun Canik 30 Nisan

Edirne Lalapaşa 7 Mayıs

Edirne Merkez 7 Mayıs

Erzurum Merkez 18 Mayıs

Manisa 3 proje 19 Mayıs

Ordu projeleri 27-28 Mayıs

Konya projeleri 30 Haziran



Başkentte kura 6 Mart’ta

Ankara’da 4 bin konut için başvuru yapan 18 bin 38 kişi için kura çekilecek. İlk kura Sincan’daki 2 bin 300 konut için 6 Mart’ta olacak. Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi’nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi’nin 30 Mart’ta kura törenleri gerçekleştirilecek.

