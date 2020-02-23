Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin güçlü bir şekilde toparlandığı, enflasyonun geçen yılın başında gördüğü yüzde 20 seviyelerinden düştüğü, cari açığın gelişme gösterdiği ve dış risklerin hâlâ yüksek seviyelerde olmasına rağmen azaldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada Türkiye’nin 2020 yılı büyüme beklentisi yukarı yönlü revize edilerek yüzde 3,1’den yüzde 3,9’a yükseltildi. Büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonun yatırımlardaki kademeli toparlanma ve özel tüketimden kaynaklandığı, düşük faiz oranları ve kredideki hızlı düzelmenin de iç talebi artırdığı vurgulandı. Türkiye ekonomisinin 2021’de yüzde 4 büyümesinin beklendiği belirtilirken, ülkenin yüksek dış finansman gereksiniminin bir kırılganlık kaynağı olmaya devam ettiği savunuldu.



ENFLASYON DAHA DA DÜŞECEK

Açıklamada, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2020’de yüzde 0,9 olmasının beklendiği, söz konusu oranın 2021’de ise yüzde 1,8’i bulmasının tahmin edildiği aktarıldı. Fitch’in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10,5 olurken 2021 için yüzde 10 tahmininde bulundu. Bankaların döviz borçlanmalarının bu yıl durağan kalmaya devam etmesinin beklentisine de yer verilen açıklamada, bazı yakın dönem jeopolitik risklerin Türkiye’nin notu üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtildi.



NOT DEĞİŞMEDİ

Fitch, Türkiye’nin kredi notunda değişikliğe gitmedi . Türkiye’nin kredi notunu “BB-” ve görünümünü “durağan” olarak teyit etti.