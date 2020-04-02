Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Kuru Yemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karaman, kuru yemiş arzı konusunda bir sıkıntı olmadığını belirterek “Ülkemizde herkes istediği kuru yemişi bulabilir. Covid-19 sebebiyle gümrüklerde takılan kuru yemişlerde de problem kalmadı. Mersin Limanı’ndan gemilerle ithalat ve ihracatımız devam ediyor” dedi. Yer fıstığı fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle birkaç ay önce ithalatında Gümrük Vergisi’nin üç ay indirilmesini istediklerini hatırlatan Karaman “Gümrük duvarı indirilirse stokçular ellerindeki ürünü piyasaya sürer ve perakende satış fiyatları yaklaşık yüzde 40 düşer diye beklentimizi dile getirmiştik. O düzenleme yapıldı ve piyasada yer fıstığı fiyatları gerilemeye başladı. Fiyatlar daha da düşecek” ifadelerini kullandı.