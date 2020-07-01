Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece Kanal İstanbul Projesi'nde Arnavutköy ve Başakşehir'i kapsayan alanda, konuttan yeşil alana, kat sayısından ulaşım güzergâhlarına kadar birçok yeni adım belirlendi. Buna göre;

¥ Planlamanın yaklaşık yüzde 52'sini oluşturan 60,7 milyon metrekarelik alan "yeşil alan, yol, sosyal donatı" olarak ayrıldı.

¥ Yatay mimari esas alındı. Konutlar 0,50 emsal ile zemin+3 katı geçemeyecek.

¥ Sosyal donatı alanlarında ise 0,75-1,50 arasında emsal karar getirilerek yapı yükseklikleri zemin+3, zemin+4 kat olarak inşa edilebilecek.

¥ Ulaşım şeması oluşturuldu. Bu güzergâhlar "Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe raylı sistem hattı, Kuzey Marmara otoyol bağlantı ve güzergâhı, Küçükçekmece-Avcılar kara yolu geçiş güzergâhı, E5 kara yolu bağlantı ve geçiş güzergâhı ile TEM otoyol bağlantı ve güzergâhı" şeklinde olacak.