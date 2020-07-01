Böylece Kanal İstanbul Projesi'nde Arnavutköy ve Başakşehir'i kapsayan alanda, konuttan yeşil alana, kat sayısından ulaşım güzergâhlarına kadar birçok yeni adım belirlendi. Buna göre;
¥ Planlamanın yaklaşık yüzde 52'sini oluşturan 60,7 milyon metrekarelik alan "yeşil alan, yol, sosyal donatı" olarak ayrıldı.
¥ Yatay mimari esas alındı. Konutlar 0,50 emsal ile zemin+3 katı geçemeyecek.
¥ Sosyal donatı alanlarında ise 0,75-1,50 arasında emsal karar getirilerek yapı yükseklikleri zemin+3, zemin+4 kat olarak inşa edilebilecek.
¥ Ulaşım şeması oluşturuldu. Bu güzergâhlar "Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe raylı sistem hattı, Kuzey Marmara otoyol bağlantı ve güzergâhı, Küçükçekmece-Avcılar kara yolu geçiş güzergâhı, E5 kara yolu bağlantı ve geçiş güzergâhı ile TEM otoyol bağlantı ve güzergâhı" şeklinde olacak.
Kanal'ın çevresine üç kat sınırı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Proje alanını da kapsayan "İstanbul ili Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı Çevre Düzeni Planı" değişikliği ile buna uygun olarak hazırlanan imar planlarının, yedi etabından üçünü onayladı.
Böylece Kanal İstanbul Projesi'nde Arnavutköy ve Başakşehir'i kapsayan alanda, konuttan yeşil alana, kat sayısından ulaşım güzergâhlarına kadar birçok yeni adım belirlendi. Buna göre;
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