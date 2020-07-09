Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL - Geçtiğimiz seneyi 5 milyar dolar ciro ile kapatan, 13 bin çalışanı bulunan şirket, coğrafi konumu sebebiyle öne çıkan Türkiye'de önümüzdeki yıllarda üretim yapma planını da gerçekleştirmek için çalışma yapacak. Çinli H3C, Philips, Dyson, Kyocera ve Corsair gibi teknoloji firmalarının Türkiye partneri olan Boğaziçi Bilgisayar ile iş birliği yaparak ülkemize giriş yaptı. Boğaziçi Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu “Türkiye bu şirketin Avrupa ve Orta Doğu üretim üssü olabilir” dedi.



FİZİKİ YATIRIM GELECEK

Türkiye'de IT ve Network ürünleri sektörünün toplam hacminin 450 milyon dolar olduğuna işaret eden Tecdelioğlu “H3C ile bu pastadan yüzde 10 pay almamız hâlinde Çinli şirket ülkemize fiziki yatırım yapacak. Bu hedef gerçekleşebilir” dedi. Genel Müdür Ümit Önder ise H3C ile Özbekistan, Kazakistan ve Almanya özelinde yüksek satış hacimlerine imza attıklarını, şirketin Türkiye'de yatırımı için hedef olan yüzde 10'luk hacme ulaşacaklarını ifade etti.



Avrupa'ya Türkiye üzerinden gidecek

H3C Türkiye Ülke Müdürü Zhao Long "Çin dışında Japonya, Tayland, Pakistan, Kazakistan, Rusya, Malezya ve Türkiye’de varız. Türkiye, altı ayda ciroda bu ülkeleri geride bıraktı. Gelişmeler, Türkiye yatırımı için belirleyici olacak. Avrupa'ya buradan açılacağız" dedi.