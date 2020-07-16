Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda artan hastalıklar ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla gıda güvenliğinin öneminin bir kere daha anlaşıldığını ifade eden Boyu, özellikle mutfaklarda zararlı mikroorganizmaların çoğalıp hastalıklara yol açtığını söyledi. Besin kaynaklı hastalıklardan korunmak için temizliğin şart olduğunu vurgulayan Boyu, şu tavsiyelerde bulundu:

¥ Covid-19 salgını sürecinde yemek yapmaya başlamadan önce ve yemek yaparken eller sık sık en az 20 saniye yıkanmalıdır. Mutfaklar devamlı temiz ve düzenli tutulmalıdır. Mutfak lavabosu, kesme-doğrama tahtaları ve yemek hazırlama kapları sürekli temizlenmeli ve mikroplardan arındırılmalıdır.

¥ Yemeklerin pişirilmesi sırasında 70 derecenin üstündeki sıcaklıkta patojenler yok olur ve mikroorganizmaların büyük çoğunluğu ölür. Piştikten sonra ağzı açık bırakılan besinlerin ise dışarıdan gelen mikroorganizmalarla çapraz bulaşma sonucu bozulma ihtimali oldukça fazladır. Süt, peynir ve tereyağı gibi sadece pastörize edilmiş sütten yapılan ürünler, uzun süre saklanması gerekiyorsa mutlaka soğutucularda tutulmalıdır. Deniz ürünleri de soğutucularda saklanmalı, çok uzun süre bekletilmeden pişirilmelidir.

¥ Özellikle et, tavuk, yumurta ve balık gibi hayvansal ürünlerin iyice pişirin. Pişirilmiş fakat hemen tüketilmeyecek yemekler buzdolabında 0-4 derecede tutulmalı, servis edilecek yemeklerin ise 60 derecenin altına inmemesine dikkat edilmelidir.

¥ Donmuş besinleri buzdolabı ısısında çözdürün. Pişmiş yemekleri de oda sıcaklığında iki saatten fazla bekletmeyin.

¥ Çiğ gıda hazırlanmasında kullanılan bıçak, doğrama ekipmanları başka yiyeceklerde kullanılmamalıdır.

¥ Aşınmış pişirme kaplarını kullanmayın. Çatlak ve çok küçük gözenekleri olan yüzeylerde mikroorganizmalar kolaylıkla çoğalabilir.

¥ Rengi değişmiş, yumuşamış veya çürümüş, böceklenmiş veya kemirgenlerce zarar görmüş besinlerin atılması gerekir. Bu tür besinler kesinlikle kullanılmamalıdır.

¥ Konservelerde sızıntı ve bombeleşme varsa bu tip besinler kesinlikle kullanılmamalıdır, öldürücü olabilir.

¥ Temizlik malzemeleri ile gıdaları aynı yere koymayın.

- Düzenli olarak haşere ve kemirgen kontrolü yapın.