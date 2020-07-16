Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya ile turizm konusunda müzakereler sürerken müjdeli haber Rusya'dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından uçuşların karşılıklı olarak başlaması konusunda mutabakata varıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında 11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlere başlandığını hatırlatarak “Rusya ile uçuşların 15 Temmuz’dan itibaren başlatılması konusunda mutabık kaldık” dedi. Böylece yurt dışına seferleri yeniden başlatılan ülke sayısı 32’ye yükselmiş oldu. Öte yandan, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki anlaşma çerçevesinde Türk taşıyıcıları 2019 yılı içerisinde Rusya’daki 18 noktaya haftalık 253 frekans, Rus taşıyıcıları ise Türkiye’deki yedi noktaya haftalık 127 frekans sefer gerçekleştirmek üzere izinlendirilmişti.

RUSLARIN İLK TERCİHİ ANTALYA

Türkiye'yi en çok turist gönderen ülkeler arasında Rusya ilk sırada yer alıyor. Türkiye'ye geçen sene 7 milyon 17 bin Rus turist gelirken en çok Antalya'yı tercih ediyorlar. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 2015'te 2 milyon 838 bin 134, 2016'da 492 bin 349, 2017'de 3 milyon 796 bin 374 turistin geldiği Rusya'dan özellikle son üç senede önemli artış kaydedildi. 2018'de 4 milyon 803 bin 860, geçen sene ise 5 milyon 582 bin 763 Rus misafirin geldiği turizm şehrinde bütün zamanların rekoru kırıldı. Şehre gelen turistlerin yüzde 35'ini oluşturan Ruslar, deniz, kum ve güneş tatilinin yanı sıra tabiat ve kültür turizmine de önem veriyor.

Tesislerde özellikle “Her şey dâhil” sistemini tercih eden Rus turistlerin, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde alınan uçuş yasaklarının kalkmasından sonra Antalya'ya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

SEKTÖR İÇİN MÜJDELİ BİR KARAR OLDU

Rusya ile uçuşların başlamasının müjde niteliğinde bir karar olduğunu ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya “Ülkemizin en çok turist ağırladığı pazar olan Rusya, sektörümüz açısından stratejik bir önem taşımakta, başta Akdeniz ve Ege Bölgelerimiz olmak üzere ülke turizmimizin gelişimi açısından lokomotif görevi görmektedir. Rus misafirlerimizi bugüne kadar olduğu gibi yine ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacak; keyifle ve güzel anılarla dönmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte AB ülkelerinin de bir an önce ülkemize olan seyahatleri başlatacaklarına inanıyor, TÜRSAB olarak ülke turizmimiz ve ekonomisi için canla başla çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

KAÇAK REHBERE İZİN YOK

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) turizm bölgelerinde denetimleri artırdı. İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile birlikte yapılan denetimlerde Salda Gölü'nde altı, Çeşme Alaçatı'da iki, Bozcaada’da iki olmak üzere sahte rehber tespit edildi. Aynı zamanda pek çok kaçak acentecilik faaliyetinin belirlendiği, bunlarla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi. TUREB Başkanı Suat Tural, yerli ve yabancı turistlerin aldatılmasına izin vermeyeceklerini belirterek “Sahte rehber veya acenteden hizmet alan vatandaşımız aldatılmış oluyor. Bu kusurlu hizmet. Tüketici haklarına göre, kusurlu hizmette vatandaşlarımız para iadesi isteyebilir. Haklarından vazgeçmesinler. Ama önemli olan vatandaşlarımızın bilinçli davranması. Acente ararken titizlikle araştırma yapsınlar” dedi.

