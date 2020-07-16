Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016 tarihinin, birliğe, demokrasiye kasteden hainlere karşı Türk milletinin, millet iradesinden başka hiçbir beşerî güç karşısında diz çökmeyeceğini dünyaya gösterdiği gün olduğunu belirtti. Türkiye’nin, 15 Temmuz gecesinden güçlenerek ve büyüyerek çıktığına işaret eden Pekcan “Bu yolda, ülkemizin ekonomisinin daha fazla güçlenmesi, esnaf ve sanatkârımızın, sanayicimizin, iş insanımızın, girişimcilerimizin önünü açmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Vatan için Kepenk Kapatan Esnaf programında yaptığı açıklamada da Pekcan “Sokaklarımızın feneri olan esnafımız sayesinde zor imtihan gecesinde de bütün milletimizle beraber karanlık güçlere teslim olmadık” diye konuştu.

MİLLETİMİZİN HAİNLERE ATTIĞI TOKADIN DEVAMINI BİZLER REKORLA GETİRDİK

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM), 15 Temmuz anmasında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle “O gece nasıl ki bu millet bir an için bile geri dönmeyi düşünmediyse aynı günün sabahında ihracatçılar olarak yılmadan, yorulmadan mücadelemizi sürdürdük. 16 Temmuz’da gerçekleştirdiğimiz ticaret heyeti hainlere verdiğimiz en güzel cevap oldu. Hamdolsun ki, milletimizin hainlere attığı tokadın devamını ihracat ailesi olarak bizler de rekorlarla getirdik” dedi.