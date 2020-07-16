Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Son dönemde Türkiye’de yerleşik firmalar tarafından yapılan şikâyetlerde, e-İthalat gerçekleştirmek için Hong Kong firmaları ile iş birliğinde bulunulduğu, buna mukabil ödemenin yapılmasını müteakip ilgili Hong Kong firması ile irtibatlarının kesildiği öğrenildi. Söz konusu dolandırıcılık vakasıyla ilgili farklı şirketlerin de mağdur olmaması için ithalat yapılan siteler belirlendi. Ticaret Bakanlığı tespit edilen yedi sitenin adresini ilgili tüm şirketlere gönderdi. Bir diğer ticari dolandırıcılık vakası ise Danimarka’dan ihracat yaptığını söyleyen bazı web siteleri üzerinden gerçekleşmişti. Dolandırıcılar, Danimarka’dan ihracat yaptığını belirterek Türk firmalarla temasa geçti. Gerçek firmalar adına siteler kuran dolandırıcılar bu web siteler üzerinden çeşitli ürünler sattığı izlenimini verdi. Ancak ürün satın alma aşamasına gelindiğinde farklı ülkelerdeki banka hesaplarına para yatırılması talep edildi. Paraların yatırılmasının ardından da web sitelerinin kapatıldığı görüldü. Benzer dolandırıcılık vakaları son yıllarda sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz dönemde de dolandırıcılar benzer mail adresleri açıp ödeme yapacak şirkete ‘Hesap bilgilerimiz değişti’ şeklinde yanlış bilgilendirmede bulunmuş ve ödemeleri kendi hesaplarına yönlendirmişti. Bu olay da Meksika menşeli hacker’lar tarafından yapılmıştı. Son dönemde birçok şirket bu yolla dolandırılıyor.