Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turnacı, pandemi ile birlikte cep telefonu piyasasında trafiğin ciddi oranda düştüğünü ifade ederek “Stok eritme hızımız 5-6 haftadan maalesef 13-15 haftalara çıktı. Bu tabloda mevcut trafik online kanala yöneldi. Şu anda sektörel istihdamın yüzde 80-90 aralığını sağlayan ve kesintisiz iletişimi sunmak amacıyla sağlıklarını riske atarak hizmet veren 20 bin civarındaki bayimiz bu durumdan olumsuz etkilendi. Bunun neticesinde binlerce KOBİ’mizi koruma altına alacak kararlar oldukça elzem bir hâl almış durumdadır” şeklinde konuştu.