Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket içinde 2006’da başlayan temel olarak iş güvenliği, kalite, maliyet ve çevre konularına odaklanılan Dünya Klasında Üretim (WCM) programında 2013’te Fiat Chrysler fabrikaları arasında “Altın Seviye”deki ilk üç arasına giren TOFAŞ, 2019’da gerçekleşen denetim sonucunda ise puanını 81’e yükselterek en yüksek puana sahip otomobil fabrikası oldu. TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, yaptığı açıklamada uluslararası değerlendirme kurulu EIRIS’in Borsa İstanbul bünyesinde yaptığı kapsamlı değerlendirmede BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya hak kazanan 50 Türk firması arasında yer aldıklarının altını çizdi. Eroldu açıklamasında “2019’da küresel ve ülke düzeyinde yaşanan zorlayıcı ekonomik gelişmelere rağmen 2,3 milyar dolar ihracat geliri ve 919 milyon dolar dış ticaret fazlası oluşturduk” ifadeleri kullandı.