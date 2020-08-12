Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplam 88.600.000 litre akaryakıt satışıyla günlük bazda rekor kırıldı. Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı 10.000.000 litre, motorin satışı ise 60.000.000 litre seviyesinde bulunuyor. 7 Ağustos'ta ise ikinci rekor kaydedildi. Söz konusu tarihte, toplamda 91.800.000 litre akaryakıt satışıyla günlük bazda en yüksek seviyeye ulaşıldı.