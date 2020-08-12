Toplam 88.600.000 litre akaryakıt satışıyla günlük bazda rekor kırıldı. Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı 10.000.000 litre, motorin satışı ise 60.000.000 litre seviyesinde bulunuyor. 7 Ağustos'ta ise ikinci rekor kaydedildi. Söz konusu tarihte, toplamda 91.800.000 litre akaryakıt satışıyla günlük bazda en yüksek seviyeye ulaşıldı.
Akaryakıt satışlarında bayram rekoru
12.08.2020 - 03:52 | Son Güncelleme: 12.08.2020 - 03:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kurban Bayramı tatilinde akaryakıt satışlarında çifte rekor kırıldı. 30 Temmuz'un hemen öncesindeki gün (29 Temmuz'da), 73.500.000 litre motorin, 15.100.000 litre benzin satışı yapıldı.
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724378 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/724378.aspx
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