Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sistemin ilk uygulaması Şişecam Topluluğu'nun Bursa'daki cam ambalaj üretim tesisinde gerçekleşti. 150 ülkeye 800.000.000 dolar ihracat gerçekleştiren topluluğun işlemleri böylece çok daha hızlı gerçekleşmiş oldu. Kırk yıldır faaliyette olan Kızılkaya Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Alihan Kızılkaya "Uygulama gümrük camiası için devrim niteliğinde. Türkiye'de üretip ihraç etmek isteyen firmalarımızın maliyetinin düşmesi, eşyanın hızla üretime sokulması çok önemli. Depolama maliyetleri azalacak, süreler kısalacak" diyerek uygulamayı değerlendirdi.