Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'da 800 bin dekar alanda yapılan kayısı üretiminin 50 bin aileye gelir kapısı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu: 2019 yılında, Malatya'da toplam kayısı üretimimiz 392 bin ton, kuru kayısı üretimimiz ise 88 bin ton olmuştur. Dolayısıyla Malatya’mız Türkiye’deki kayısının yüzde 46’sını, kuru kayısının da yüzde 80'den fazlasını üretmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl ise yaşanan olumsuz iklim şartları sebebiyle kuru kayısı üretiminde geçen yılın bir miktar altında üretim beklemekteyiz.

Dünyada kayısı üretiminin 550 bin hektar alanda, yaklaşık 3,9 milyon ton olduğunu ifade eden Pakdemirli, “Ülkemiz 1 milyon 312 bin dekar alanda, ortalama 800 bin ton kayısı üretimiyle birçok üründe olduğu gibi kayısı üretiminde de dünyada birinci sırada yer almaktadır. 2002'de 315 bin ton olan kayısı üretimimiz, 2019 yılında yüzde 170 artış ile 847 bin tona ulaşmıştır” diye konuştu.