Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Bütün Avrupa’da yaygın olan ve Postmodern Teknik Toptancılık olarak adlandırılan sistem ile KOBİ’ler büyük hacimli işleri alarak işlerini büyütme fırsatı yakalıyor. ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel Koordinatörü İlgin Eray “Klasik toptancılık anlayışını değiştiriyoruz. Bayilerimizi sadece ürün satan bir firma olmaktan çıkarıp onları mühendislik hizmetleri sunan şirketlere eviriyoruz.Mühendislik ve pazarlama desteği eksikliği sebebiyle sadece belirli konular üzerinde faaliyetlerini sürdürmek zorunda kalan KOBİ’leri güçlendiriyoruz. Ayrıca hepsini ortak bir yazılımda topluyoruz. Bu yazılım ile anlık olarak istedikleri ürün hakkında teknik bilgiye ulaşabiliyorlar. Böylece kendi geleceklerini de garanti altına almış oluyorlar” ifadelerini kullandı.