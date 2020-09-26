Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda TVF, Telia Company, Letter One, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamın da şirket ana sözleşme değişikliklerini oylamaları istenecek. Verilen bilgiye göre, söz konusu hisse devrinin gerçekleşmesi, hissedarlar arasında geçmişten süregelen hukuki davaların sona erdirilmesi, azınlık hissedar haklarının güçlendirilmesi, kurumsal yönetim prensiplerinin geliştirilmesi, Turkcell’in mevcut temettü politikasının desteklenmesi ve temettü öngörülebilirliğinin sağlanması konularında büyük bir fırsat olarak görülüyor. TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez devir işleminin tamamlanmasıyla Varlık Fonu’nun Turkcell’in ana hissedarı hâline geleceğini söyledi.