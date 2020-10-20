İstanbul Kapalıçarşı’da 481,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 482 liradan, 3 bin 175 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 196 liradan, 439,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 443,50 liradan, 3 bin 103 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 123 liradan, bin 551 liradan alınan Yarım Ziynet bin 561 liradan ve 776 liradan alınan Çeyrek Ziynet 781 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
20.10.2020 - 18:23 | Son Güncelleme: 20.10.2020 - 18:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 482 lira oldu.
Etiketler : çeyrek,gram,altın,
740361 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/740361.aspx
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