Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Pandemi döneminde önemi bir kat daha artan kargo sektörü, gelişimini yeni yatırım ve ortaklıklar ile sürdürüyor. Türkiye kargo sektöründe yüzde 40 pazar payına sahip olan Aras Kargo’da Avusturya merkezli Austrian Post ile varılan hisse satışı mutabakatı sonrası yatırımlar artacak. Austrian Post Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Georg Pölzl, Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, hisse devri anlaşması sonrası düzenledikleri toplantıda yeni dönemde sektörün ve Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar hakkında konuştu.

TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ

Austrian Post CEO'su Georg Pölzl, yeni dönemde Aras Kargo’nun transfer merkezi, şube gibi tüm operasyonlarını içeren dağıtım altyapısına toplamda 1 milyar TL yatırım hedeflediklerini ifade etti. Yatırım planının beş yıllık süreci kapsadığını ifade eden Pölzl “Türkiye’nin büyüme potansiyeline inanıyoruz” dedi. Şirketin global anlamda sermaye yatırımlarının 2020’de 170 milyon avronun üzerinde olmasını beklediklerini, 2021’de ise 200 milyon avronun üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Pölzl, Aras Kargo’nun Türkiye’de sektörün ilk ve en büyük elektrikli araç filosunu kuran kargo şirketi olduğuna işaret etti. “Doğa dostu yatırımlara devam etmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyen Pölzl, 2030’a kadar Avusturya’da 1.005 adet elektrikli araç filosu kurmayı hedeflediklerini belirtti.

CİROYU ÜÇ YILDA YÜZDE 50 ARTIRDI

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras da şirketin 1.000’e yakın şube, 14 bin çalışan, 4.500’e yakın araçla hizmet verdiğini ifade ederek “Şirketimizin kurucusu merhum babam Celal Aras’ın sağlam ve kıymetli temeller üzerine inşa ettiği Aras Kargo’yu tüm çalışanlarımızla adım adım hep daha ileriye taşıdık. Her yıl istikrarlı büyümemizi sürdürerek, son üç yılda ciromuzu yüzde 50 dolayında arttırdık. Bu anlamda hisse yapımızdaki yeni oluşumun Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyor ve hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İŞLEM HACMİ YÜZDE 65 BÜYÜDÜ, CİRO 2 MİLYAR TL'Yİ AŞACAK

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, pandemi döneminde işlem hacminin bir önceki yıla göre iki kat artış gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti: E-Ticaret kullanıcı artışına paralel olarak ziyaret edilen adres sayısı yüzde 90 arttı. 2016’da başlattığımız dijital dönüşüm hareketi bizi çok avantajlı bir hâle getirdi. Dijital dönüşüm kapsamında şube ve transfer merkezlerimize; kesintisiz veri güvenliği, merkezî veri sistemi, kurye rota optimizasyonu, sorter sistemi gibi projeler için 300 milyon TL’ye yakın yatırım yaptık. Bütün bu yatırımlar sayesinde de 2020’nin ilk dokuz ayında işlem hacminde yüzde 65’e yakın büyüme yaşadık. Büyüme trendinde yakaladığımız bu ivme ile yıl sonunda da 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciro gerçekleştireceğiz.