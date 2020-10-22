Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, gıda kayıp ve israfı ile mücadelede Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) desteği ile hayata geçirilen "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesi, Türkiye genelinde büyük ilgi görmesinden sonra yeni bir aşamaya geçildi. Kampanya için oluşturulan www.sofranasahipcik.com sitesinde tüm vatandaşların gıda israfı ile mücadele etmesi amacıyla “söz vereceği” bir dijital imza hareketi başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, ‘söz veriyoruz’ kampanyası ile birlikte iki milyon kişiyle dünyada çevrim içi olarak en çok imza atılan kampanya rekorunu kırmayı hedeflediklerini söyledi. Pakdemirli ayrıca kampanya kapsamında gıda işletmeleri için iyi uygulama rehberleri hazırlandığını “İsraf olmasın afiyet olsun konsepti" ile tarif videoları, arta kalan malzemelerden nasıl yemek yapılır videolarıyla 20 milyondan fazla kişiye ulaşacaklarını bildirdi.

Türkiye’de 500 milyar lira civarında gıdanın cirosu olduğunu da kaydeden Bakan Pakdemirli "Gıda kaybının ekonomik bedeli gelişmekte olan ülkelerde 310 milyar dolar, gelişmiş ülkelerde ise 680 milyar dolar seviyesinde. Buna karşın bugün 7,8 milyar olan dünya nüfusu, aşağı yukarı 30 yıl içerisinde 10 milyar olacak. Gıda talebine dayalı üretim artışı olarak da en azından yüzde 60 daha fazla gıdaya ihtiyaç olacak. BM'nin Temmuz 2020'deki son raporuna göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını 2020 sonu itibarıyla dünyada 130 milyon kişiyi daha kronik açlığa mahkûm edebilir. Oysa biz evlerimizde 3 ekmekten 1’ini çöpe atıyoruz. Restoranlarda toplu tüketim yerlerinde israf daha fazla. Bu rakamın sadece yüzde 5’ini tasarruf edebilsek 25 milyar lira tasarruf sağlamış oluruz. Bu tasarruf ile köprüler otoyollar yapılabilir. Bu tasarrufu sağlarsak ekonomi adına ciddi katkı yapmış oluruz. Bunun için gıda israfını önlemek büyük önem taşıyor" dedi.

İsrafla mücadelede önce çocuklardan başlayacaklarını dile getiren Pakdemirli, "Çocuklar için Millî Eğitim Bakanlığıyla birlikte ortak çalışmalarımız var. FAO iş birliği ile çizgi film ve eğitim materyalleri ürettik. Yakında Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte EBA TV’de öğrencilerle buluşacağız. Broşürler, sosyal medya paylaşımları, medya iletişimi yapacağız. İyi uygulama rehberlerini arttıracağız. Türkiye’de gıda bankacılığı sistemini ele alıp, düzenleyeceğiz. Mevzuatsal açıkları belirleyip, kamu olarak bu işi sahipleneceğiz" diye konuştu.