Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, toplam 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti. Avrupa'da bu dönemde satışlarını artıran tek ülke Türkiye oldu. Ülkemiz söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç satış adetlerinde 25 ülkeyi geride bıraktı. Avrupa otomotiv pazarı, Ocak-Eylül 2020 döneminde, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 28,7 azalarak, 10 milyon 64 bin 274 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 14 milyon 118 bin 286 adet toplam satış gerçekleşmişti.