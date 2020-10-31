Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında kilogram fiyatı 40 lira olan Karadeniz hamsinin fiyatı 25 liraya düştü. Balıkpazarı esnaflarından Feridun Biztiren, küçük balıkların fiyatlarının düştüğünü, palamutun ise az olduğunu bu sebeple fiyatının yükseldiğini açıkladı.

Biztiren, “Denizde palamut azaldığı için tezgahta fiyatları yükseldi. Palamutun tanesini şuanda 25 liraya satın alıyoruz, 35 liraya satıyoruz. Bu arada küçük balıkların fiyatları düştü. 40 liraya sattığımız hamsinin kilosu 25 lira oldu. Sardalya 20 lira, istavrit 30-35 lira değişiyor. Barbunun kilosu 40-45 liradan satışa sunuluyordu şuanda 20 lira, mezgit 50 - 60 lira idi şuanda 30 lira. Küçük balıkların fiyatlarında yarı yarıya düşüşler var” diye konuştu.

Biztiren, “Bulgaristan’dan gelenler çupra, palamut tercih ediyor. 1 leva 5 liraya yaklaştı. Onlar geldiklerinde en az 5 tane balık alıyorlar. Paraları daha değerli olduğu için talepleri de yüksek oluyor.” dedi.

Tezgahlarda; İstavrit 35 TL, Sardalya 25 TL, Çupra 55 TL, levrek 70 TL, Barbun 40 TL, Mezgit 30 TL liradan satışa sunuluyor.