Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Form Düğme’nin ürettiği bu düğmeler H&M, Tommy Hilfiger, Zara, Mango, Massimo Dutti, Ted Baker, River Island, Next, Scotch&Soda, Marco Polo ve Daniel Hechter gibi dünyanın birçok moda devi tarafından tercih ediliyor. Polyester düğme üretiminin yüzde 20’lik kısmını pet şişe geri dönüşümünden sağladıklarını belirten

Form Düğme'nin Kurucu Ortağı Mustafa Oktay, “AR-GE çalışmalarımız neticesinde pet şişe atıklarını kullanarak geri dönüşümlü polyester düğme üretimine başladık. Bu düğmeleri İspanya, İngiltere, İtalya, Romanya, Almanya, Hindistan, Çin ve Bangladeş gibi ülkelere ihraç ediyoruz" dedi.