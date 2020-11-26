İstanbul Kapalıçarşı’da 459,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 459,90 liradan, 3 bin 31 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 52 liradan, 419,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 423,50 liradan, 2 bin 962 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 982 liradan, bin 481 liradan alınan Yarım Ziynet bin 491 liradan ve 740 liradan alınan Çeyrek Ziynet 745 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
26.11.2020 - 18:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,90 lira oldu.
Etiketler : çeyrek,gram,altın,
749174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/749174.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER