Zeki Adlı "Bu satış işlemlerinden 23 bin 702'si ipotekli olarak yapılmıştır. En fazla işlem yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ şeklinde sıralandı. Ocak-ekim döneminde 1 milyon 281 bine yakın da konut alım-satımı gerçekleşti. İpotekli konut satışı, geçen seneye göre yüzde 124,2 artmış durumda" dedi.
Arsa satışları yüzde 20 arttı
27.11.2020 - 02:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 02:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, bu yıl arsa satışında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20'lik artış yaşandığını belirterek, ocak-ekim döneminde 368 bin 215 arsa satışı yapıldığını bildirdi.
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749246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/749246.aspx
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