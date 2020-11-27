Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeki Adlı "Bu satış işlemlerinden 23 bin 702'si ipotekli olarak yapılmıştır. En fazla işlem yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ şeklinde sıralandı. Ocak-ekim döneminde 1 milyon 281 bine yakın da konut alım-satımı gerçekleşti. İpotekli konut satışı, geçen seneye göre yüzde 124,2 artmış durumda" dedi.