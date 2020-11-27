Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya markası olma yolunda önemli adımlar atan, Türkiye'nin ilk uluslararası e-Ticaret giyim platformu unvanını taşıyan Modanisa, şimdi de Güneydoğu Asya'ya açıldı. Şirket, bölgedeki ilk lansmanını Malezya'da gerçekleştirdi. Bir süredir Endonezya ve Malezya'da yaygın olarak konuşulan Bahasa dilinde satış yapan Modanisa, 300 milyon Müslüman ağırlıklı nüfusun bulunduğu Malezya'daki lansmanla dünya markası hedefi yolunda bir adım daha atmış oldu. 5 kıtadan 140 ülkeye 6 dilde e-İhracat yapan Türkiye’nin ilk uluslararası e-Ticaret ve online giyim platformu Modanisa, yoğun Müslüman nüfusuyla dikkat çeken Güneydoğu Asya’nın en gelişmiş ekonomilerinden biri olan Malezya’da, ülkenin en önemli moda editör ve ekonomi gazetecilerinin katılımıyla online lansman yaptı. Lansman, Malezya medyasında çok sayıda habere konu oldu.

Modanisa CEO’su Kerim Türe, Müsiad Malezya Temsilcisi Mustafa Aydemir ve Kuala Lumpur Fashion Week kurucusu Andrew Tan’ın konuşmacı olarak katıldığı lansmanı, Malezya’nın modest moda alanında en tanınan isimleri Mira Filzah, Iman Troye ve Dahlia Rizal gibi influencer’lar; Malezya medyasının temsilcileri, Malezya moda editör ve blogger’ları da izledi.

6 DİLDE SATIŞ YAPIYOR

Lansmanda bir konuşma yapan Modanisa CEO'su Kerim Türe "Digital 2019 Malaysia Report'a göre, Malezya, Singapur’un ardından Güneydoğu Asya pazarında e-Ticaret’in en büyük ikinci pazarı. Ayrıca 32 milyon Malezyalı nüfusun 26 milyonu aktif internet kullanıcısı ve 16-64 yaş arasındaki Malezyalı kullanıcıların yüzde 80'i online alışveriş yapıyor. Malezya bu nedenle bizim için çok önemli bir ülke" dedi. Uzun süredir Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 5 dilde satış yapan Modanisa, ağustos ayında bir ilke imza atarak Endonezya ve Malezya'nın konuştuğu Bahasa dilinde de alışveriş imkânı sunmaya başlamıştı. Şirket Bahasa dilinde yayınlarını artırarak satış hacmini artırmayı hedefliyor.

MODANİSA "BEREKETLİ CUMA" DEDİ

Modanisa, 29 Kasım'a kadar süren indirimli alışveriş dönemine 'Bereketli Cuma' dedi. Yüz binlerce üründe yüzde 50 indirim imkânı sunduklarını belirten Modanisa yetkilileri "Bereketli Cuma" kampanyasında; başörtüsünden dış giyime, ayakkabıdan aksesuara, yüz binlerce ürünün, en düşük fiyatların sunulacağını ifade ediyor. Şirket, 140 ülkeye yaptığı e-İhracat uygulamalarında paketlemelerin yüksek güvenlik ve hijyen standartların uygulandığını da belirtti.

İHRACATIN PAYI YÜZDE 80

Dünyada aylık 20 milyonun üzerinde modest, yani modayı takip eden ziyaretçiye ulaşan Modanisa'nın, satışlarında ihracatın payı yüzde 80'de. 2025 yılında 1 milyar dolar satışa ulaşarak dünyanın lider modest giyim platformu olma hedefinde olan Modanisa, son 3 yılda üst üste Türkiye e-İhracat şampiyonu olmuştu. Marka, dünyanın en popüler İslami giyim sitesi olarak da biliniyor.