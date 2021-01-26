Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi, 1 Aralık 2020 itibarıyla mücbir sebep kapsamına aldık. Bu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri, mücbir sebep hâlinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar uzatıldı” dedi. Bu arada esnaf ve sanatkârlara kullandırılan devlet destekli krediler için de tedbir alındı. 1 Ocak-30 Haziran arası altı aylık dönemde ödenmesi gereken taksitler ertelendi.