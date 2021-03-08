¥ BioNTech ve Pfizer, Covid-19 aşısı için 780 milyon doz sipariş aldı. Mevcut anlaşmalara dayalı olarak 2021'de 15 milyar dolarlık satış bekliyorlar.
¥ ABD’li Moderna toplamda 460 milyon doz sipariş aldı. 2021'de 18,4 milyar dolarlık satış bekliyorlar. Şirketin hisseleri son 12 ayda yüzde 372 arttı.
¥ Janssen, 2022’ye kadar 500 milyon doz aşı siparişi aldı. Şirketin hisseleri 12 ayda yüzde 7,7 değer kazandı. 2021’de 10 milyar dolarlık satış bekleniyor.
¥ AstraZeneca'nın 2021’de 3 milyar dolarlık satış yapması öngörülüyor. Çinli Sinovac'ın da milyarlarca dolarlık satış yapması öngörülüyor.
Aşıyı üretenlere milyarlarca dolar
08.03.2021 - 04:04 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 04:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birçok ülke, milyonlarca dozluk aşı için kesenin ağzını açtı. Bu durum, küresel aşı üreticisi şirketleri de ihya ediyor.
¥ BioNTech ve Pfizer, Covid-19 aşısı için 780 milyon doz sipariş aldı. Mevcut anlaşmalara dayalı olarak 2021'de 15 milyar dolarlık satış bekliyorlar.
Etiketler : aşı üretimi,aşı fiyatları,
772976 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/772976.aspx
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