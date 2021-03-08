Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

¥ BioNTech ve Pfizer, Covid-19 aşısı için 780 milyon doz sipariş aldı. Mevcut anlaşmalara dayalı olarak 2021'de 15 milyar dolarlık satış bekliyorlar.

¥ ABD’li Moderna toplamda 460 milyon doz sipariş aldı. 2021'de 18,4 milyar dolarlık satış bekliyorlar. Şirketin hisseleri son 12 ayda yüzde 372 arttı.

¥ Janssen, 2022’ye kadar 500 milyon doz aşı siparişi aldı. Şirketin hisseleri 12 ayda yüzde 7,7 değer kazandı. 2021’de 10 milyar dolarlık satış bekleniyor.

¥ AstraZeneca'nın 2021’de 3 milyar dolarlık satış yapması öngörülüyor. Çinli Sinovac'ın da milyarlarca dolarlık satış yapması öngörülüyor.