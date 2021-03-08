Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 3,98 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, Suudi Arabistan'da, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiği haberinin ardından yükselen petrol fiyatlarının küresel piyasalarda risk algısını artırdığını bildirdi.

Brent petrolün varil fiyatı, 71 dolar seviyelerini gördü.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme ve ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenecek “Wall Street'te Kim Kazanır? GameStop, Robinhood ve Bireysel Yatırımın Durumu” başlıklı oturum başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.