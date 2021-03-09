Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol, en büyük boy elektrikli traktörün bütün çalışmalarının bittiğini belirterek, "Bahçe, orta ve büyük olmak üzere üç farklı modelimiz olacak. Bahçe traktörü yaklaşık 20 dakikada şarj ile 5 saate kadar çalışabilecek. Orta boy traktör ise en kötü tarla şartlarda 6-7 saat çalışacak şekilde tasarlandı. Orta boy tarla traktörümüz seri üretimine 2022'nin ilk aylarında başlayacağız. 320 beygirlik 'Canavar' adını verdiğimiz büyük traktör ise 90 dakika şarj ile 7 saat kullanılabilecek. Salgın olmasaydı biz seri üretime girmiştik. Tedariklerimizin tamamlanmasında sıkıntılar yaşadık. Tip onay belgesi için evraklarımızın yüzde 85'ini tamamladık. Haziranda üreteceğimiz traktörlerle ilgili ön siparişlerimizi aldık, ciddi satışlar yapıldı. TİGEM traktör alımı yaptı" dedi.

Büyük boy traktörlerden yılda 1050 adet üretecek kapasitelerinin bulunduğu bilgisini veren Yol, gelecek dönemlerde kapasiteyi yılda 10 bin adet üretecek şekilde artırmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.