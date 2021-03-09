Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Mart’a kadar sürecek ve ihracatçı firmalarla Güney Afrika, Nijerya, Kenya ve Tanzanya’daki satın alımcıları çevrimiçi ortamda bir araya getiren organizasyonun açılışında TİM Kadın Konseyi de yer aldı. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da yazılı bir mesaj gönderdi. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Erdoğan, “Afrikalı kadınları destekleyen, aramızdaki diyalogu ve iş birliğini güçlendiren girişimler takdire şayandır. Kadın İhracatçılar Afrika Sanal Ticaret Heyeti’nin son derece hayırlı işlere vesile olacağına inanıyorum” dedi. Programın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’de son 15 yılda kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 23’lerden yüzde 34 seviyelerine ulaştığını belirterek “İşveren kadın sayımız 49 binden 129 bine, kendi nam ve hesabına çalışan kadın sayımız ise 490 binden 800 bine, yönetici sayımız 126 binden 244 bine yükselmiştir” diye konuştu. Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana 64 farklı sanal ticaret heyeti gerçekleştirildiğini ifade eden Pekcan, şöyle konuştu: Bu heyetlerde firmalarımız 3 bine yakın yabancı firmayla yaklaşık 10 bin iş görüşmesini online ortamda gerçekleştirdiler. Bugüne kadar farklı mal ve hizmet sektörlerimizle ilgili 19 sanal fuar, 154 binin üzerinde katılımcıyla tamamlandı. Afrika stratejimizi başlattığımız 2003’te kıta ile yaklaşık 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 5 kat artarak 25 milyar 300 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Kıtaya olan ihracatımız 2003’te yalnızca 2,1 milyar dolarken bu rakam 2020 yılında 15,2 milyar dolara yükselmiştir. Afrika ülkelerinin sunduğu fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz.

Hedef 20 milyar dolar

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Kadınlarımız olmadan, ihracatta hedeflerimize ilerleyemeyeceğimizin bilinciyle; birlikte çalışmaya, üretmeye, katma değer oluşturmaya devam edecek, böylelikle ‘İhracatla Yükselen Türkiye’yi’ birlikte inşa edeceğiz. Türkiye, Afrika’ya 2020 yılında 15 milyar 246 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Afrika’nın ihracatımızdaki payı ise yüzde 9 oldu. Ardı ardına ihracatta rekorlara imza attığımız bu dönemde, inşallah hedefimiz bu yıl, kıtaya 20 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmek” diye konuştu.