Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarkların dönmesi için esnaf ve sanatkârların ayağa kaldırılması gerektiğine işaret eden Palandöken, “Salgının cefasını en çok çeken kesim olan esnaf ve sanatkârlarımızın biriken borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmeli” dedi. Palandöken, esnafa yönelik son can suyu kredisinin 13 yıl önce verildiğini anımsatırken, şunları kaydetti: “Özellikle faaliyetleri tamamen durdurulan esnafımızın sıfır faizli krediden yararlanmasının önü açılmalı. Kısıtlamalar nedeniyle kahvehane, kıraathane, çay ocağı, kantinci, kırtasiyeci gibi çok sayıda esnafımız büyük sıkıntı yaşadı. Şimdi bu sıkıntılı sektörlerdeki esnafımız yapılandırmaya rağmen birikmiş borçlarını, SSK ve Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor. Esnafımızın birikmiş borçlarını kapatması için can suyu kredisi olmazsa olmaz. Esnafa sağlanan her türlü desteğin ekonominin çarklarını döndürdüğü ve piyasaya olumlu yansıdığı unutulmamalı.”

Başkan Güngör’den esnafa 25 milyon liralık destek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnafa yönelik bir müjde daha verdi. Başkan Güngör, esnafın vadesi gelmeyen 25 milyon TL’lik alacağının Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini açıkladı.