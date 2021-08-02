Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 Aylık AR-GE çalışmaları sonucunda, yüzde yüz yerli ve millî sermayeyle geliştirilen OtoKonfor, tek bir akıllı telefon uygulamasıyla, hâlihazırda 15 farklı hizmeti bir araya getiriyor. Dünyada henüz bir benzeri olmayan modelleme ile periyodik araç bakımından lastik değişimine, vale hizmetinden çekici yardımına, yerinde yıkamadan araç alım satım danışmanlığına kadar her araç sahibinin ihtiyaç duyacağı hizmetler için inovatif çözümler üreten OtoKonfor, Google Play Store ve IOS App Store'dan tamamen ücretsiz kullanıma sunuluyor.

OtoKonfor Kurucu Ortağı ve CEO'su Timur Selçuk Turan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Özellikle beyaz yakalı çalışanlar, kadınlar ve genç sürücüler yoğun metropol hayatında araçlarına vakit ayıramıyorlar. Bu uygulama sayesinde sürücülere otomobillerinin sadece keyfini sürmek kalacak. Hizmet sayımızı yıl sonuna kadar 40'a çıkarmayı planlıyoruz" şekline konuştu.