Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin gerçekleşen enflasyona göre reel faizi, yüzde 1,47’den yüzde 0,05’e geriledi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen haftaki Enflasyon Raporu sunumunda “politika faizinin, enflasyon oranının üzerinde belirlenmeye devam edeceğini” tekrarlamıştı. Aradaki fark, son veri ile neredeyse kapandı. Bu gelişme, TCMB’nin yakın vadede faiz indirimine gitmeyeceği, sıkı politikaya devam edeceği öngörüsünü kuvvetlendirdi. Bu beklenti ile dolar dünkü işlemlerde 8,30’un altını test etti. Ardından akşam saatlerinde tepki alımlarıyla tekrar 8,40 seviyesine çıktı.

SIKILAŞMAYA GİDİLEBİLİR

Ekonomistler “Politika faiziyle neredeyse eşleşmiş bir enflasyon oranı söz konusu. Hatta enflasyonun, faizi geçme riski arttı. Merkez Bankası ilave sıkılaşmaya da gidebilir. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın, temmuz ayına özel dönemsel etkiden çok, birçok mal grubunda girdi olarak genel etkisi olacak. TÜFE-ÜFE makası da son derece açık şekilde devam ediyor. TL’de değer kaybının gözlenmediği durumda bile enflasyon önümüzdeki üç aylık dönemde yüzde 19-20 bandına yükselebilir. Yılı yüzde 17-18 aralığında bitirebiliriz” görüşünü dile getiriyor.

Fed faiz kararını açıkladı ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı Tüketici fiyatları temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,80 arttı. Bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyon ise yüzde 18,95'e çıktı.