Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Açıklamanın ardından dolarda sert bir düşüş yaşanırken döviz bürolarından kuyruklar oluştu.

YENİ EKONOMİK TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından piyasaların merak beklediği dövize ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" dedi.

DOLARDA SERT DÜŞÜŞ

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından döviz kurlarında yüzde 30’dan fazla değer kaybı yaşandı. Dolar 12 TL’ye kadar gerilerken, bankalar üzerinden 1 milyar dolarlık satış gerçekleşti.

Mevduata kur farkı uygulamasının ardından dolar yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.

ALTINA YÖNELİK DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı bir diğer dikkat çeken açıklama ise altına yönelik oldu. Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğunu belirten Erdoğan, bu altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğinin sinyalini verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası mevduat hesaplarına yönelik getirilen kur farkı desteğine benzer bir uygulamanın altın için de gündeme gelip gelmeyeceği konuşulmaya başladı.

“280-300 MİLYAR DOLARLIK ALTIN YASTIK ALTINDA”

Konuyla ilgili sürpriz açıklama ise Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altına yönelik açıklamasının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Çakar, '' Ülkemizde 280-300 milyar dolarlık bir altın yastık altında. Bu çok büyük bir servet. Bunun finansal sisteme katılması halinde çok büyük bir tasarruf ve yatırıma kaynak teşkil edeceğini biliyoruz. Biz kamu bankaları olarak İstanbul Altın Rafinerisi ile bir kaç yıldır ortak yürüttüğümüz bir çalışma var. Dolayısıyla vatandaşımızın altını alıp aslında menkul kıymetleştiriyoruz. Altınlarını sisteme kattıklarında kendilerine bir hesap açıyoruz onları bir mevduat olarak değerlendiriyoruz ve bunu sisteme katıyoruz.'' dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar

“BAZI AKSİYONLAR ALACAĞIZ”

'Önümüzdeki süreçte biraz agresif olacağız' diyerek sözlerini sürdüren Çakar, ''Özel bankaların da katılacağını umuyorum. Yastık altındaki altınların sisteme katılması ve sistemin içinde yer alması için önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırıcı onların finansal erişimini kolaylaştırıcı bazı aksiyonlar alacağız.'' diye konuştu.

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