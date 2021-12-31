Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, dolardaki yükseliş sonrası 8 yıl aradan sonra aralık ayında piyasaya 5 kez müdahalede bulunmuştu. İlk müdahalenin yapıldığı 1 Aralık tarihinde 844 milyon dolar, ikinci müdahalenin yapıldığı 3 Aralık tarihinde 504 milyon dolar sattığını açıklayan Merkez Bankası, 10 Aralık tarihinde yaptığı üçüncü müdahalede ise 687 milyon dolar sattığını duyurdu.

İLK ÜÇ MÜDAHALE 2 MİLYAR DOLARI AŞTI

Merkez Bankası, 10 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 687 milyon dolar olduğunu duyurdu. Böylece ilk üç müdahalede satılan dolar miktarı 2 milyar 35 milyon dolar oldu. Merkez Bankası üçüncü müdahalesini 10 Aralık'ta, dördüncü müdahalesini 13 Aralık'ta, beşinci müdahalesini ise 17 Aralık tarihinde yapmıştı. Merkez Bankası, böylece 17 günde piyasaya 5 kez müdahalede bulunmuş oldu.

EN SON MÜDAHALE 2014'TEYDİ

Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3,15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

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