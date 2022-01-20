Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gürbulak-Ağrı'dan gelen doğal gazın kesintiye uğraması nedeniyle sanayi tesisleri ve elektrik santrallerinde kısıtlamalar yapılacağını belirterek diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmeyeceğini açıkladı.

KISITLAMA 10 GÜN SÜRECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 10 gün süreyle sağlanamayacağı belirtildi.

Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğuna ve konunun hassasiyetle takip edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle doğal gaz ve buna bağlı olarak da elektrik tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."

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