Türkiye Gazetesi

Temel gıdada yaşanan artış sonrası, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın harekete geçmesiyle başlatılan KDV oranlarında sadeleşmeyi öngören çalışmanın, önümüzdeki günlerde bitirilmesi planlanıyor. Tüm alanlardaki KDV oranları baştan sona yeniden ele alınacağı çalışma sonrası, etiketlerle önemli anlamlarda düşüşlerin yaşanması bekleniyor.

ETİKET FİYATLARINA YANSIYACAK

Milli Gazete'de yer alan habere göre; söz konusu çalışmanın ana hatlarının oluşması için farklı alternatiflerin değerlendirildiği; Gelir İdaresi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları, odalar ve sektör temsilcileri olmak üzere ilgili tüm tarafların görüşlerini almak için KDV çalıştayları düzenlemeye başlandığı öğrenildi.

KDV konusunda ortak aklın oluşturulmasının hedeflendiği çalışmalar kapsamında farklı oranlarda uygulanan KDV'deki oranlar daha anlaşılır ve sade hale getirilmiş olacak. Böylelikle; KDV oranlarında yapılacak düzenlemenin, temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat etiketlerinde düşüş sağlaması da bekleniyor. Bu bağlamda; un, yumurta, süt ay çiçek yağı gibi yüksek etiketli ürünlerin fiyatlarında ciddi bir iyileşmenin olması öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen ve mevcut düzende farklı oranlarda uygulanan KDV oranları ile ilgili kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "KDV'de etkinliği sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor" demişti. Düzenlemenin hem üretici hem tüketici hem de ticaret yapanları rahatlatmasına kesin gözüyle bakılırken çalıştaylardan çıkan öneriler doğrultusunda düzenlemeye son şeklinin verilerek Meclis'e gönderilmesi planlanıyor.

Tarım Kredi'den sevindiren haber! Ayçiçek yağında büyük indirim geldi Ayçiçek yağındaki fiyat artışı cep yakıyor. Dolar düşmesine rağmen birçok firma indirime gitmiyor. Ancak Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, girdi fiyatlarındaki düşüşü beklemeden indirime gitti. Markette ayçiçek yağı başta olmak üzere birçok temel gıdada indirim yapıldı.

Beklenen haber geldi: Ayçiçek yağı fiyatında yüzde 20 indirim Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçicek yağında yaklaşık yüzde 20 indirime gidildiğini söyledi. Ekim ve Kasım ayı fiyatlarına tekrardan döndüklerini belirten Erarslan, "Eğer hala eski fiyatlarda ısrar ediliyorsa bunun, piyasada biraz da sıkıntılı durumdan faydalanıp kendilerine menfaat elde etmek isteyen insanların aşırı kar iştahlarından kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor" dedi.