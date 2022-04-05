Türkiye Gazetesi

Brent petrolün varil fiyatı Mart ayında 139 dolara ulaşarak rekor kırdı. 2008’den bu yana en yüksek rakama ulaşan Brent petrol ile birlikte benzin ve motorine peş peşe zamlar geldi. Brent petroldeki düşüş sonrası indirim haberleri gelirken Nisan ayı ile birlikte otogaz (LPG) da zam haberi geldi.

OTOGAZA 63 KURUŞLUK ZAM GELDİ

Otogazın litre fiyatına en son 2 Mart’ta da 61 kuruş zam yapılmıştı. Otogazın litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 63 kuruşluk zam geldi. Zamla birlikte Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden elde edilen verilere göre; LPG'nin litre fiyatı İstanbul'da 11,14 TL'den 11,77 TL'ye, Ankara'da 11,20 TL'den 11,83 TL'ye İzmir'de ise 11,03 TL'den 11,63 TL'ye çıktı.

4 NİSAN İSTANBUL BENZİN - MOTORİN FİYATLARI

4 Nisan 2022 tarihi itibariyle benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.23 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.21 TL

4 NİSAN ANKARA VE İZMİR BENZİN - MOTORİN FİYATLARI

Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 21,31 TL

İzmir benzin litre fiyatı: 19.10 TL

İzmir motorin fiyatı: 21.33 TL

BRENT PETROL VARİL FİYATI

ABD Başkanı Biden’dan petrol fiyatlarını düşürmek ve enflasyonla mücadeleye destek olmak için rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını açıklaması ve OPEC toplantısından çıkan üretim kararı ile Brent petrolün varil fiyatı düşüşe geçti. Yeni haftaya yükseliş ile başlayan Brent petrolün 5 Nisan 2022 varil fiyatı saat 08.15 itibarıyla yüzde 1,13 artışla 108,75 dolardan işlem görüyor.

LPG fiyatlarına zam mı gelecek? Akaryakıtta zam iddiası! Güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Brent petrolün varil fiyatındaki hareketli dalgalanma benzin ve motorini etkilemiş durumda. Araç sahipleri ise akaryakıt fiyatlarını yakın takibe aldı. Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre ise LPG fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Peki LPG fiyatlarına zam mı geliyor? LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir’de LPG fiyatları kaç TL? 4 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

Benzine gelen zamlar, vatandaşları LPG’ye yöneltti Son günlerde peş peşe gelen zamlar sonucu benzin ile LPG arasındaki fark 7 liraya ulaştı. 16 lira 90 kuruş seviyesinde seyreden benzinin maliyetinden kaçan vatandaş LPG’ye yöneldi. 9 lira 70 kuruştan satılan LPG daha az maliyetli araç kullanmak isteyen vatandaşların tercihi oldu.