Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye, turizmde en az 5 milyon kişi civarında kayıp beklerken, yaklaşan bayram tatili ve yaz mevsimi öncesinde umutlar yerli turiste bağlandı. Bununla ilgili ilk sinyaller de alınmaya başladı. Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki destinasyonlar ile KKTC'ye, İstanbul'dan çok uzaklaşmayıp doğa tatili yapmayı düşünenler Sapanca, Şile ve Ağva'ya yoğun ilgi gösterdi. Tatilciler yurt içinde kültür ve gastronomi turlarını daha çok tercih etti. Birçok bölgede doluluk oranları yüzde 70'leri geçti. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya "2022 için iç pazarın yükseleceğini, otellerimizin iç pazara ayıracağı kontenjanın artacağını öngörüyoruz. Yerli turistin önemi artmaya devam edecektir. Savaş nedeniyle pazar kaybı yaşayacağız ancak turizmcilerimiz bu kaybı en aza indirecek şekilde çalışmalarına devam ediyor. Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden ciddi bir talep alıyoruz. Hollanda, Fransa, Polonya, Romanya, Moldova ve Litvanya gibi Avrupa ülkeleri de 2022 için umut veren ülkeler arasında" dedi.

Turizmci bayram yapacak Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, Ramazan Bayramı döneminde hem şehirlerde hem sahil beldelerinde turizm hareketinin hızlanacağını söyledi.

140 ülkede turizm seferberliği Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy “Savaş bahanesine sığınamayız. 140 ülkede çok yoğun tanıtıma başladık. Avrupa ülkelerinde 2019 rakamlarını yakalayacağız. İngiltere, İsrail, Orta Doğu ve Körfez’de de 2019’un üstüne çıkacağız” dedi.