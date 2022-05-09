Türkiye Gazetesi

Bursa’da pazar tezgahlarına satışa çıkan meyve ve sebzeler de geçen aya göre yarı yarıya düşüş yaşandı. Havaların ısınmasıyla birlikte sera masrafının azalması pazarcının tezgahına yansıdı. Düşüş en çok yeşil sebzede gözüktü. Buna göre, marul 20 liradan 8 liraya, maydanoz 8 liradan 3 liraya, patlıcan 30 liradan 12 liraya, çilek 25 liradan 15 liraya, biber 30 TL’den 15 TL’ye, yeşil soğan 7 TL’den 2 TL’ye, salatalık 25 liradan 7 liraya tezgahlardaki yerini aldı.

FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ

Pazarcı Celal Güngör, “Havaların ısınmasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü. Bursa’da yetişen ürünlerin tezgahları doldurması fiyatların azalmasına sebebiyet verdi. Kimisi 35 liraya cappucino içiyor o pahalı değil, burada maydanoza 3 lira veriyor ona pahalı diyor” dedi.

YEŞİLLİKLERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bir diğer pazarcı esnafı ise, “İşler bayramda güzel oldu, şu anda havaların ısınmasıyla daha iyi olmaya başladı. Bilhassa yeşilliklerde çok fazla düşüş yaşandı. Patlıcan 30 TL’den 12 TL’ye, salatalık 25 TL civarındaydı şuanda 6 TL civarında. Domateste çok fazla düşüş yaşanmadı fakat ondada düşüş bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kilosu 45 TL’den satılıyor! Pazarın en pahalı ürünü taze fasulye oldu Artan enflasyon oranları sebze ve meyve fiyatlarının artmasına neden olmuştu. Havaların ısınmasıyla birlikte halk pazarlarında sebze-meyve fiyatlarında indirimler yaşanmaya başladı. Pazarın en pahalı ürünü ise kilosu 45 TL’ye satılan taze fasulye oldu.

Pazardaki pahalılıktan isyan eden vatandaş çareyi tohumcularda buldu Pazarda marul, salatalık, domates fiyatları 20 lirayı görürken maydanoz, dereotu, roka gibi yeşilliklerin fiyatı ise 10 lirayı buldu. Vatandaş çareyi kendi balkonunda kendi sebzesini yetiştirmekte buldu. Fide ve tohum ekim zamanı olan Nisan’da satışlar patladı. Vatandaş çiçekçi ve tohumculardan sebze fidelerin tanesini 5 liradan aldı.

Belediye pazara tezgah açtı, fiyatları görenler ürün bırakmadı Gaziantep'in İslahiye Belediyesi pazara tezgah açtı. Tezgahta soğanın kilosu 3 liradan, patatesin kilosu ise 5 liradan satışa sunuldu. Fiyatları görenler tezgahı kısa sürede boşalttı.