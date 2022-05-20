Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Brent petrolün varil fiyatındaki artış ve dolar kurundaki dalgalanma benzin ve motorine zam olarak yansımıştı. Benzine bir hafta içerisinde tam 2 defa zam yapılmıştı. Brent petrol fiyatının gerilemesiyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Araç sahiplerinin beklediği haber ise geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş indirim geliyor. Gelen indirimle 24 liraya dayanan benzin fiyatları 23 liraya gerileyecek. Peki benzine indirim mi geliyor? Benzine ne kadar indirim geliyor? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? 20 Mayıs 2022 benzin, motorin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatlarındaki sıcak gelişmeler…

BENZİNE 1 LİRA 2 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor. Gelen indirimle birlikte 24 lira olan benzin fiyatları 23 liraya çekilecek. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da 23.86'dan satılan benzinin litresi 22.82'ye inecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 23.98'den 22.94'e düşecek.

20 MAYIS 2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gelen sıcak gelişmelerinin ardından araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 20 Mayıs 2022 Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları;

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 23,87 TL

Motorin (Mazot): 22,09 TL

LPG: 11,04 TL

ANKARA

Benzin: 23,96 TL

Motorin (Mazot): 22,17 TL

LPG: 11,23 TL

İZMİR

Benzin: 23,99 TL

Motorin (Mazot): 22,14 TL

LPG: 11,04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Araç sahipleri dikkat! Peş peşe gelen zamların ardından benzine indirim geliyor Son dakika: Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından bir indirim haberi geldi. Alınan son dakika bilgisine göre benzine 1 TL'den fazla indirim gelecek. Cuma gece yarısından itibaren uygulanacak yeni fiyat benzini yeniden 24 TL sınırından aşağı çekecek.

Benzine bir zam daha! Litre fiyatı 24 liraya dayandı: 19 Mayıs 2022 Akaryakıt, benzin, mazot, LPG, motorin ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi! Benzin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde zam gelmiş ve araç sahipleri tarafından güncel fiyatlar merak konusu oldu. Milyonlarca kişi, “Benzine zam geldi mi? Benzinin litresi ne kadar oldu, kaç TL?” sorusunu araştırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta brent petroldeki fiyat hareketliliğinden dolayı benzinin litresine 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Dün ise petroldeki fiyat hareketliliği ve dolar kurundaki yükselişten dolayı benzine bir zam daha yapıldı. Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Yapılan zamlarla birlikte İstanbul’da benzinin fiyatı 24 liraya dayandı. Peki benzine zam geldi mi? Benzine ne kadar zam geldi? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? 19 Mayıs 2022 Mazot, LPG, motorin ne kadar, kaç TL? İşte gelen zamlar sonra güncel akaryakıt fiyatları…

Benzine bir zam daha geliyor! 18 Mayıs akaryakıt güncel fiyatları Akaryakıta peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe günün itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Buna göre İstanbul’da benzinin litre fiyatı 24 liraya yaklaştı. İşte 18 Mayıs akaryakıt güncel fiyatları