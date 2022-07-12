Türkiye Gazetesi

Et ve Süt Kurumu (ESK), yetiştiricilerce Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları alacağını belirtti. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yetiştiriciler, 13-17 Temmuz tarihlerinde en yakın ESK kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları hâlinde kurbanlıklarını Kurum karkas alım fiyatlarından satabilecek. Yetiştiricilerden gelen tüm satış talepleri karşılanacak, hayvan bedelleri 10 gün içinde üretici hesaplarına aktarılacak. Kurum karkas fiyatları, kilogram başına birinci kalite dana için 94 lira, ikinci kalite dana için 80 lira, kuzu için 88 lira, toklu için 82 lira ve koyun için 70 lira olarak belirlendi.

KİLO BAŞINA 1 LİRA DA PRİM ÖDEMESİ

Yetiştiricilerin nakliye ve bakım masrafları da dikkate alınarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak kilogram başına 1 lira prim ödemesi yapılacak. Kesim randevuları e-Devlet üzerinden alınabilecek. Örneğin, 300 kg karkas ağırlığı olan büyükbaş hayvan alımına ilave olarak hayvan başına 300 TL; 25 kg koyun karkasına da hayvan başına 25 TL ilave ödeme yapılacak. Ayrıca açıklamada üreticilerin kesim randevularını e-Devlet üzerinden alabileceği hatırlatıldı.

Kestikleri kurbanların derisini giyip insanları korkutuyorlar Bursa'da 200 yıldır süren gelenek, her kurban bayramında kestikleri hayvanların derilerini giyip insanları korkutuyorlar.

