Türkiye Gazetesi

Rus lider Vladimir Putin'in Şubat ayı sonunda verdiği askeri harekat emri ile başlayan Ukrayna'yı işgal girişimi sürüyor. Bu dönemde birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygularken, Rusya da elindeki en büyük koz olan 'doğal gaz' hamlesini kullandı ve birçok ülkeyi zor durumda bıraktı. Avrupa kış sezonuna 'enerji krizi'yle girmeye hazırlanırken, Rusya'nın gaz sevkiyatını azalttığı veya durdurduğu ülke sayısında da artış yaşanıyor.

GAZPROM'DAN İTALYA VE MOLDOVA AÇIKLAMASI

Gazprom, son olarak, savaş öncesinde enerji sektöründe çok sayıda iş birliği yürüttüğü İtalya’ya yönelik doğal gaz sevkiyatlarını durdurduğunu ve Moldova’ya yönelik sevkiyatların yüzde 30’a yakın azaltıldığı açıkladı. Moldova’yı, doğal gaz sözleşmelerindeki yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlayan Gazprom, bu durumun devam etmesi halinde Moldova’ya doğal gaz sevkiyatlarını tümüyle durdurabileceği uyarısında bulundu.

GAZ SEVKİYATI DURDURULAN ÜLKELER

Avrupa’nın 2021 itibarıyla ana doğal gaz tedarikçisi konumundaki Gazprom, nisan sonunda, ödemelerini rubleyle gerçekleştirmedikleri gerekçesiyle Polonya’ya ve Bulgaristan’a gaz akışını durdurmuştu.

Polonya’nın Rus gazına bağımlılık oranı geçen yıl yüzde 40 düzeyindeyken, ülke, bu bağımlılıktan kurtulmak için Norveç'ten boru hatları ile iletilen doğal gaza ve başta ABD olmak üzere sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikine güveniyor.

Rus gazına bağımlılık oranı yüzde 90 seviyesindeki Bulgaristan ise geçen yıl Rusya’dan 3,3 milyar metreküp doğal gaz ithal etmişti. Bulgaristan’daki bazı yetkililer, Rusya ile doğal gaz sevkiyatlarının tekrar başlaması için müzakereler yapılması gerektiğini savunuyor.

Gazprom, bu iki ülkenin ardından söz konusu ödeme sistemine uymadıkları gerekçesiyle Finlandiya, Hollanda, Danimarka, Letonya ve Almanya’ya tedarik sağlayan bazı enerji şirketlerine yönelik sevkiyatları da durdurdu.

BORU HATLARINDAKİ SORUNLAR ARTIYOR

Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz sevk ettiği önemli hatlardan Kuzey Akım 1 üzerinden sevkiyatlar 31 Ağustos’ta durdurulmuştu. Kuzey Akım 1, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 üzerinde geçen hafta yaşanan sızıntılar nedeniyle Rusya, başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkeleri hatlara sabotaj düzenlemekle suçluyor.

Gazprom'un, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gazın çoğunu tekrar yönlendirmeyi planlayarak inşa ettiği Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı ise daha işletmeye alınmadan yaptırımlar nedeniyle atıl duruma düşmüştü.

Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kritik role sahip bir başka boru hattı olan Yamal-Avrupa da artık kullanılmıyor.

Yamal-Avrupa boru hattı, Ukrayna'daki boru hatları ve Kuzey Akım boru hattının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Gazprom, gelişmeler sonrası Yamal-Avrupa boru hattının Polonya kısmını artık kullanmayacağını bildirdi.

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